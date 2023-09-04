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Восстановление ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде начнется в 2024 году

Реставрация Дворца культуры имени Ленина в Канавинском районе Нижнего Новгорода начнется в 2024 году. По данным областного правительства, сейчас проект проходит государственную экспертизу, ее результатов ждут в конце текущего года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После прохождения экспертизы станет понятен объем инвестиций. По предварительной концепции, ДК будет перестроен в жилой комплекс, около 80% обновленного здания займут квартиры. На остальных площадях могут разместиться детские кружки и прочие образовательные организации. Завершить реставрацию здания с приспособлением его под новые функции планируется до конца 2025 года.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ДК имени Ленина был построен в 1927 году. С 2008 года здание пустует, несколько раз оно горело и пришло в аварийное состояние. В феврале 2020 года нижегородская гордума одобрила передачу Дворца культуры в областную собственность, так как у региональных властей есть «видение» его реконструкции. Два года назад стоимость реставрации объекта оценивалась не менее 1 млрд руб.

В октябре 2021 года общественный совет при областном управлении госохраны объектов культурного наследия одобрил идею приспособления большей части здания ДК под жилье.

Андрей Репин

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