За неделю МФЦ Кубани приняли 57,5 тыс. отказов от сбора биометрии

С 24 по 30 августа МФЦ Краснодарского края приняли у жителей региона 57,5 тыс. заявлений об отказе в сборе и хранении их биометрических данных. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в Департаменте информатизации и связи региона.

По данным ведомства, причиной возросшего ажиотажа стали ложные сообщения об ограничении срока подачи таких заявлений.

«Наплыв граждан за предоставлением данной услуги создал серьезную нагрузку на офисы МФЦ Краснодарского края»,— отметили в департаменте. Сотрудники МФЦ оказывают жителям региона консультационную поддержку и объясняют, что подать заявление можно в любое время. Также Департамент информатизации и связи опубликовал в социальных сетях и мессенджерах сообщения о порядке предоставления услуги. Также жителей региона дополнительно информировали через газеты и телевидение.

«На сегодняшний день количество заявителей, обращающихся за данной услугой идёт на снижение»,— отметили в департаменте.

Напомним, в конце августа текущего года центры госуслуг по всей стане столкнулись с ажиотажем на услугу отказа от сбора биометрических данных. Поводом стало сообщение в мессенджерах, о том, что отказ можно оформить только до 31 августа, после чего граждан якобы начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону.

Согласно прошлогоднему указу президента от все организации, собирающие биометрические данные, должны передать их в Государственную Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС), уведомив своих клиентов о передаче такой информации минимум за 30 суток. Сегодня наибольшим банком биометрии располагает Сбербанк, в базах данных которого есть информация о 30 млн россиян. С 22 июля Сбербанк начал уведомлять граждан о передаче биометрических данных.

Анастасия Назарова