Житель Кургана перевел телефонным мошенникам 4,5 млн рублей

В Кургане 81-летний местный житель лишился 4,5 млн руб. сбережений, поверив лжесотрудникам банка. По этом факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщают в управление МВД по региону.

По словам пенсионера, ему на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила о якобы подозрительных операциях с его счетами и убедила «обезопасить» свои сбережения. Затем в течение нескольких дней пожилой горожанин снимал и переводил злоумышленникам деньги. Работникам банков он пояснял, что обналичивает деньги для покупки земельного участка. Всего пенсионер перевел неизвестным 4,5 млн руб. Когда он осознал, что попался на уловки мошенников, то обратился в полицию.

В УМВД по Курганской области, что одним из самых распространенных способов обмана в Зауралье, по-прежнему, остаются звонки от лжесотрудников банка.

«На прошедшей неделе в органы внутренних дел обратился 21 житель региона с заявлениями о совершении дистанционных мошенничеств. Зауральцы перевели на банковские счета злоумышленников более 11 млн руб.»,— сообщают в областном УМВД.

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