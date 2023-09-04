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Завершен ремонт особняка Чистяковой в Нижнем Новгороде

Завершился ремонт исторического дома дворянки Авдотьи Чистяковой на улице Академика Блохиной, 12А в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор Агентства по сохранению и развитию исторической среды (АСИРИС) Илья Лагутин.

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Дом Авдотьи Чистяковой после ремонта

Дом Авдотьи Чистяковой после ремонта

Фото: АНО АСИРИС

Дом Авдотьи Чистяковой до ремонта

Дом Авдотьи Чистяковой до ремонта

Фото: АНО АСИРИС

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Дом Авдотьи Чистяковой после ремонта

Фото: АНО АСИРИС

Дом Авдотьи Чистяковой до ремонта

Фото: АНО АСИРИС

Дом был построен в 1841 году, он признан объектом культурного наследия регионального значения. В июле 2023 года к ремонту особняка приступило Государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости (ГПНО ДИРОН). Подрядчик отремонтировал фасад и цоколь, покрасил и восстановил дверные и оконные блоки и декор. Также был снесен аварийный пристрой к дому, не являющийся объектом культурного наследия.

Сейчас объекту подыскивают нового собственника, в АСИРИСе разрабатывают проект сохранения здания.

Елена Ковалева

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