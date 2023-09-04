В Пензенской области задержали изготовителей огнестрельного оружия

Двоих жителей Пензенской области осудили за организацию кустарной мастерской по изготовлению и совершенствованию огнестрельного оружия (223 УК РФ), а также сбыт продукции (222 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Дома у 35-летнего фигуранта нашли шесть шт. огнестрельного оружия, 150 шт. боеприпасов, нарезной ствол калибра 919 мм и 450 г пороха.

Ленинский районный суд Пензы приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно и штрафу 200 тыс. руб. 40-летнему подельнику пензенца дали два года условно и штраф 20 тыс. руб., роль фигуранта не уточняется.

Дарья Васенина

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