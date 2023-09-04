Ярославское УФАС наказало ресторатора за рекламу бара «Ад»

Ярославское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) привлекло к административной ответственности ресторатора за рекламу караоке-бара «Ад» из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Караоке-бар «Ад» открылся в центре Ярославля весной. Ресторатор приглашал гостей на «настоящий бал сатаны», использовал смайлы в виде черта, сочетание красного и черного цветов, что вызывает ассоциации с сатанизмом, уточняют в пресс-службе антимонопольного органа.

«В материалах дела имеются объяснения от члена Совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства юстиции РФ по Ярославской области, согласно которым размещенные рекламодателем материалы способны оскорбить чувства верующих христиан независимо от их деноминации»,— сообщили в ярославском УФАС.

Ресторатору вынесли предупреждение за распространение такой рекламы, так как административное нарушение было совершено впервые. Сейчас бар называется «АнтиДепрессант» (АД). Из-за общественного резонанса после открытия ночное заведение было временно закрыто и открылось уже под новым названием.

Алла Чижова, Ярославль