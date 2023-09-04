На Куйбышевской железной дороге выросли перевозки пассажиров

На Куйбышевской железной дороге зафиксирован рост пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

За восемь месяцев текущего года отправлено 12,8 млн пассажиров, что на 8,1% выше, чем в январе-августе 2022 года. В пригородном сообщении перевезено 9,3 млн пассажиров (рост составил 7%), в дальнем следовании — 3,5 млн пассажиров (+12%).

В августе 2023 года со станций Куйбышевской железной дороги отправлено около 2 млн пассажиров, рост по сравнению с августом 2022 года составил 4,1%.

Андрей Сазонов