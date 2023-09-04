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В Ярославле начался первый набор на обучение в «Школе 21»

В Ярославле начался набор на обучение ИТ-профессиям в «Школе 21». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Пресс-конференция о старте набора в "Школу 21" в Ярославле

Пресс-конференция о старте набора в "Школу 21" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Пресс-конференция о старте набора в "Школу 21" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Проект реализует правительство Ярославской области совместно со Сбербанком. Подать заявку можно на сайте проекта. О начале приема 4 сентября рассказали губернатор Михаил Евраев, директор «Школы 21» Александр Федяков и управляющий Ярославским отделением ПАО «Сбербанк» Вадим Лушин.

«Я рад, что этот проект уже не только в головах и на бумаге, а реализуется на деле, и благодарен коллегам из Сбера за то, что поддержали нашу инициативу по открытию школы в регионе. В "Школе 21" совсем другая структура обучения: здесь нет привычных лекций, оценок, вам дают задания, и нужно их выполнять — это максимально практико-ориентированный подход. Не каждый может его выдержать — многие отсеиваются в самом начале обучения, но остаются самые мотивированные, те, кто умеет думать и решать задачи, в том числе нестандартные. Такие спецы очень нужны. Открытие школы поможет развивать цифровые системы во всех отраслях, начиная с медицины и заканчивая дорожным хозяйством. Мы рассчитываем, что обучение начнется уже этой зимой»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

Губернатор сообщил, что уже ведутся работы по подготовке кампуса на улице Победы в Ярославле. Поступить в «Школу 21» можно в любом возрасте, вне зависимости от полученного ранее образования. Претендентам нужно пройти две онлайн-игры, а затем интенсив и очный отборочный этап. Как сообщили в правительстве Ярославской области, первый интенсив пройдет в феврале 2024 года. Лучшие по результатам интенсива поступят на основное обучение, которое является бесплатным. Условия поступления согласованы с правительством области.

«"Школа 21" помогает всем желающим осуществить свою мечту и стать ИТ-специалистом. Благодаря нашим совместным усилиям с коллегами из Правительства Ярославской области этот путь теперь будет открыт для жителей Ярославля и других городов региона»,— рассказал на встрече с губернатором директор «Школы 21» Александр Федяков.

Антон Голицын

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