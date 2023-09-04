Женский «Рубин» вышел на игру против «Локомотива» всемером

Женскому футбольному клубу «Рубин» пришлось выйти на матч Суперлиги с «Локомотивом» всемером. Это связано с тем, что в заявке команды было всего семь футболисток. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сама игра прошла накануне в рамках 19-го тура Суперлиги. Казанская команда проиграла со счетом 0:6. А в воротах «Рубина» играла защитник Яна Шолгина.

При этом семь человек в составе клуба является минимально допустимым числом для участия в матче. Если бы их было меньше, то команде бы засчитали техническое поражение.

«В матче против "Локомотива" сразу 12 игроков не смогли принять участия по причине травм и физической готовности. Несколько игроков выбыли из состава непосредственно перед игрой. По этой причине клуб не предусматривал возможности переноса встречи. Для дозаявки новых игроков команде необходимо было подписать контракты с новичками, согласно регламенту Суперлиги. Сделать это в сжатые сроки перед матчем не представлялось возможным»,— уточнили в пресс-службе.

Всего в заявке команды сейчас находятся 18 игроков. Остальные завершили карьеру по различным причинам.

"Ъ-Казань"