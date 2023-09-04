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Коммерсантъ FM
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WSJ: страны Запада планируют убедить ОАЭ прекратить поставки электроники в РФ

США, Великобритания и Евросоюз планируют склонить ОАЭ к отказу от поставок товаров в Россию, которые могут быть задействованы в специальной военной операции. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По данным WSJ, с 4 сентября чиновники США и европейских стран запланировали несколько официальных визитов в ОАЭ, чтобы предотвратить поставки в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов, других товаров двойного назначения. Между тем неназванный чиновник ОАЭ сказал WSJ, что страна соблюдает наложенные на Россию санкции и следит за экспортом товаров двойного назначения.

Согласно данным, которые приводит газета, за первые пять месяцев 2023 года ОАЭ поставили в РФ компьютерные комплектующие и модули на $149 млн. За тот же период 2022 года поставки оценивались в $1 млн. Продажи телекоммуникационного оборудования увеличились с нуля до $64 млн, а электрического и электронного оборудования до $20 млн (в прошлом году — $1 млн).

О беспокойстве США, Великобритании и Евросоюза в связи с поставками ОАЭ в РФ еще в марте сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники. Речь также шла о товарах двойного назначения. По данным FT, США особенно обеспокоены реэкспортом: товары транзитом привозят через ОАЭ в Россию, избегая санкционных ограничений.

Лусине Баласян

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