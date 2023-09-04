В Новосибирске из-за ливня с градом подтопило улицы

В Новосибирске вечером 4 августа в городе прошел сильный град. Обильные осадки выпали около 18:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Вишневский Фото: Георгий Вишневский

В первые минуты на город обрушился сильный ливень, однако спустя примерно 30 минут выпал первый град в районе площади Маркса в Ленинском районе. Как сообщили водители «Ъ», на авто остались заметные вмятины, а у некоторых машин даже выбило стекла. Также на улицах города пропало фонарное освещение.

Помимо этого, осадки привели к девятибалльным пробкам, вместе с этим очевидцы сообщают о плохой работе ливневок. На многих улицах Новосибирска жители не могут пройти через дорогу после дождя.

По данным Западно-Сибирского управления гидрометцентра, завтра, 5 сентября вечером ожидается дождь, также местами град. Ветер юго-западный 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха около +11, +13 С.

Александр Киселев, Новосибирск