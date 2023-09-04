Из-за пожара в Купчино эвакуировали пять человек

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 4 сентября, произошел пожар на Купчинской улице, д. 21, корп. 2. Информация о возгорании в одной из квартир дома поступила на пульт дежурного в 15:31, сообщили в городском управлении МЧС.

По уточненных данным, на месте горела обстановка на площади 2 кв. метра. Несмотря небольшую площадь из опасной зоны были эвакуированы пять человек, уточнили в ведомстве спасателей.

Открытый огонь был ликвидирован через 20 минут силами 15 пожарных и трех единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали.

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