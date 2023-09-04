В Перми покажут продолжение фильма про Ивана Семенова

9 сентября в Перми пройдет премьерный показ фильма Антона Богданова «Иван Семенов: Большой поход» (0+). Мероприятие пройдет в кинотеатре «Синема Парк Семья». В программе — автограф-сессия с режиссером Антоном Богдановым и актерами фильма. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Фильм «Иван Семенов: Большой поход» — это продолжение популярной истории про хулигана и фантазера Ивана Семенова. Первая часть кинокартины под названием «Иван Семенов: школьный переполох» была снята по повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника». Она вышла в прокат при участии кинокомпании «Проспект мира» и «Каропрокат» в октябре 2022 года и вошла в десятку российских кассовых хитов прошлого года.

Фильм «Иван Семенов: Большой поход» был полностью снят в Перми и Пермском крае. Зрители увидят на экране Пермский краеведческий музей, железнодорожный вокзал Пермь I, ЦПКИО им. Горького, Кунгурскую ледяную пещеру, Каменный город, гору Крестовую и другие узнаваемые места региона. В съемке массовых сцен приняли участие более тысячи пермяков. В 2022 году фильм получил субсидию из бюджета Пермского края по программе рибейта.