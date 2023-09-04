ФАС Петербурга оштрафовала Ozon за рекламные рассылки

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало маркетплейс Ozon за рекламную рассылку, от которой нельзя отказаться, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство сообщило, что в марте 2023 года на маркетплейс пожаловался один из его клиентов, который получал рекламные сообщения, не дав на это согласия. Тогда выяснилось, что договор оферты подразумевает согласие на получение рассылки после регистрации на Ozon. УФАС сочла такую рекламу ненадлежащей и потребовала от маркетплейса изменить условия оферты, удалив из него пункт об автоматическом согласии на получение рекламной рассылки.

Компания выполнила требование антимонопольщиков, но поскольку нарушение «Закона о рекламе» влечет за собой наложение штрафа, то УФАС оштрафовала Ozon. Сумму в ведомстве не сообщили, но добавили, что компанию оштрафовали в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ., согласно которому за нарушение законодательства о рекламе юридическим лицам положен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

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