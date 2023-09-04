Бывшего замначальника предприятия в Удмуртии осудили за взятки на 1,9 млн рублей

В столице Удмуртии перед судом предстал экс-заместитель начальника управления по материально-техническому обеспечению ООО «Увадрев-Холдинг». Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе на сумму больше 1,9 млн руб. (ч. ч 6, 7 ст.204 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что мужчина регулярно получал деньги от коммерческих организаций за предоставление информации об условиях проведения закупок. За вознаграждение он способствовал в определении организаций в качестве поставщиков, ускоренной оплате и заключению в будущем аналогичных договоров.

Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы условно, а также установил испытательный срок и назначил штраф в 3 млн руб. Кроме того, осужденного лишили права заниматься определенной деятельностью и конфисковали у него имущество на сумму незаконного полученного вознаграждения.