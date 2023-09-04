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В Екатеринбург завезли почти 18 млн клещей

В Екатеринбург из Москвы ввезли 17,89 млн насекомых и клещей-энтомофагов для борьбы с вредителями растений на цветах. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. Груз был доставлен в аэропорт Кольцово 31 августа и сопровождался ветеринарными документам. Нарушений выявлено не было.

«Энтомофаги ввезены в специальном транспортировочном контейнере, с соблюдением требований к перевозке. Груз сопровождался ветеринарным сопроводительным документом»,— отметили в ведомстве.

Энтомофаги — насекомые, членистоногие и другие организмы, которые полезны в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.

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