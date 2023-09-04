Уроженца Узбекистана отправили в колонию за интимную фотосессию тюменки

Калининский районный суд Тюмени отправил 47-летнего уроженца Узбекистана Рахимжона Ибрагимова в колонию на пять лет и шесть месяцев из-за интимной фотосессии, которую он устроил женщине. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона.

По данным суда, 20 июня 2022 года женщина в общежитии на улице Бабарынка вместе со своим сожителем и малознакомым мужчиной из Узбекистана пила алкогольные напитки. Сожитель остался дома, а женщина и осужденный отправились в магазин за алкоголем.

По словам Рахимжона Ибрагимова, возвращаясь из магазина, женщина потеряла над собой контроль, так как выпила много пива. «Бегала по траве, то смеялась, то плакала, прижималась к деревьям и все говорила о каких-то эльфах и духах. А чтобы привести ее в чувства, он ударил ладонью по щеке»,— передают в пресс-службе его слова.

Как сказано в материалах уголовного дела, пользуясь слабостью женщины, уроженец Узбекистана предложил ей интимную фотосессию на телефон. «Женщина якобы легко согласилась, сняв джинсы и нижнее белье. По показаниям потерпевшей, "фотосессия" завершилась иными действиями сексуального характера, покушением на изнасилование и угрозой убийством за отказ вступить с ним в "классическую" половую связь»,— сказано в сообщении.

Закричав, потерпевшая вырвалась из рук насильника и убежала в одной толстовке. Около 05:00 она перелезла через забор какой-то организации и рассказала сторожу о произошедшем. Он дал ей одежду, вызвал полицию и задержал подозреваемого.

Во время следствия обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что не было попытки изнасилования. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством), ч. 3 ст.30 (покушение на преступление), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (насилие с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Полина Хабарова

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