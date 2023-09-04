В Каневском районе водителю «ВАЗ» грозит до 12 лет тюрьмы за смерть пассажирки

В Каневском районе будут судить водителя «ВАЗ», по вине которого погибла его пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Авария произошла днем 18 декабря 2022 года на 134-м км автодороги «Краснодар — Ейск». 49-летний житель Каневского района находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем «ВАЗ». Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КIA Rio и Volvo FM-TRUCK 4x2. В результате ДТП на месте происшествия погибла 34-летняя пассажирка виновника аварии.

В отношении водителя «ВАЗ» было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения). Теперь оно с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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