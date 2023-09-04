В Пермском крае определят лучших старших по домам

«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Старший по дому — надежный партнер»*. В рамках акции самые активные председатели советов многоквартирных домов получат поощрения от «ЭнергосбыТ Плюс», а жители смогут лично убедиться в качестве работы своего старшего по дому.

Если вы старший по многоквартирному дому, жители которого получают тепло и горячую воду по прямым договорам с ПАО «Т Плюс», участвуйте в акции «Старший по дому - надежный партнер». До 25 сентября напишите на электронную почту Lidiya.Badertdinova@esplus.ru или позвоните по номеру +7 (929) 233-97-39. Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрируют Вашу заявку на участие. Информацию можно будет также получить на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и у специалистов расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус».

С 20 ноября по 15 декабря «ЭнергосбыТ Плюс» подведет итоги акции и наградит лучших старших по домам за достижение в период проведения акции положительной динамики по следующим показателям:

• по уровню оплаты жителями дома услуг отопления и ГВС;

• уменьшению общей задолженности дома за услуги отопления и ГВС;

• доле собственников, подписавшихся на получение электронных квитанций от расчетно-кассовых центров;

• по совокупной оценке всех критериев.

«Старшие по домам — это партнеры нашей компании, к которым мы проявляем особое внимание. Практика показывает, что самых высоких результатов в своей деятельности и в наших акциях добиваются председатели советов домов, которые идут в ногу со временем. Они используют общедомовые чаты для оперативного донесения информации до максимального числа жителей. В чатах размещаются списки должников, описываются преимущества расчетов за коммунальные услуги в режиме онлайн и другая полезная для жителей информация. Это дает преимущества всем сторонам диалога: жителям, старшим по домам и нам, как поставщикам жизненно важного коммунального ресурса», — отметил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

*Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону 8 (800) 700-10-32 и (или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов»

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»