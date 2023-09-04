Полиция начала проверку после ДТП с лошадью в Адыгее

В Майкопском районе столкнулись лошадь и легковушка. В результате животное погибло, люди получили травмы. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, Госавтоинспекция муниципалитета проводит проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Адыгее Фото: пресс-служба ГУ МВД по Адыгее

Авария произошла на 35-м км автодороги А-159 на подъезде к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, возле станицы Абадзехской. Предварительно установлено, что 25-летняя местная жительница не выдержала безопасную скорость движения и наехала на лошадь, выбежавшую на проезжую часть.

Из-за столкновения животное погибло на месте. С различными травмами в больницу доставили пассажиров машины в возрасте 20 и 56 лет, а также годовалую девочку. Госавтоинспекция выясняет подробности и обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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