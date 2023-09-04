Житель Курганской области арестован за убийство 26-летней давности

В Курганской области сотрудники Следственного комитета раскрыли убийство, совершенное в 1997 году. Арестован 69-летний уроженец Шатровского района, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, в декабре 1997 года возле одного из домов на улице Пархоменко в Кургане был обнаружен мертвый горожанин с огнестрельным ранением живота. В этом году в результате планомерной работы следователей, криминалистов и сотрудников полиции удалось установить причастность к преступлению ранее неоднократно судимого уроженца Шатровского района. По версии следствия, зауралец совершил убийство на почве конфликта, возникшего из-за того, что знакомый не возвращал ему долг. Фигурант использовал оружие, которое планировал приобрести у одного из местных жителей, но после убийства вернул продавцу, отказавшись от покупки. Впоследствии он покинул Курганскую область и долгое время скрывался в другом регионе.

Следователи и сотрудники уголовного розыска УМВД по региону задержали подозреваемого 31 августа в Курганской области. Зауралец сознался в убийстве. Кроме того, в ходе обыска в его квартире были обнаружены и изъяты боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию. По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

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