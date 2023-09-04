«Инженеры разработали зарядное устройство на основе GaN-полупроводников»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о концепции зарядки для электрокаров от китайской Baseus, которую легко можно установить в своем гараже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Ежегодная выставка бытовой электроники в Берлине IFA 5 сентября заканчивает свою работу. К участию в ней заявлено свыше 2 тыс. экспонентов и каждый с несколькими новинками. Пытаться выделить главные презентации будет, пожалуй, некорректно. При этом всегда есть заметные вещи, мимо которых посетителям выставки и представителям прессы пройти трудно.

Одним из удивительных решений, стала новинка бренда Baseus. Многие пользователи знакомы с ним как с производителем аксессуаров для электроники. В частности, речь идет о довольно мощных пауэрбанках для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

К текущей выставке Baseus развил упомянутое направление своего бизнеса настолько, что представил на IFA концепцию зарядного устройства для электромобилей — решение для частных владельцев машин. Пока самая доступная детальная информация касается названия. Разработка получила длинное имя Nebula Series Green GaN EV Charger.

По описанию создателей, инженеры разработали зарядное устройство на основе так называемых GaN-полупроводников. Эта инновационная технология улучшает теплоотвод, заметно повышает эффективность передачи энергии и позволяет уместить готовое устройство в компактный форм-фактор, заверяют представители Baseus.

На сгенерированный картинках Nebula Series Green GaN EV Charger выглядит действительно небольшой, даже уютной. Создается впечатление, что эту зарядку легко уместить в своем гараже или даже на подземной парковке. На улице ее тоже можно устанавливать без опасений с точки зрения условий эксплуатации.

Станция обеспечивает сохранность своей начинке благодаря классу защиты от пыли и влаги IP55. Не самый высокий, но достаточный для использования на улице. Кроме того, Nebula Series Green GaN EV Charger обладает некой 11-уровневой защитой с функцией самодиагностики. Что это она самом деле, производитель пока не раскрывает. Эти детали, так же как доступность и стоимость, в Baseus обещали сообщить позже.