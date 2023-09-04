Владимир Путин одобрил включение двух районов Югры в состав Арктической зоны

Президент Владимир Путин дал согласил на включение Березовского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа в состав российской Арктической зоны. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с жителями поселка Березово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Это важнейшее решение — новые возможности и новая ответственность для нас с вами для развития, для инвестиций.. В этом году заключены первые контракты на продажу этой продукции за пределы Российской Федерации»,— цитирует главу региона департамент внутренней политики Югры.

Березовский и Белоярский районы располагаются на северо-западе региона. В них низкая плотность населения и высокий потенциал освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых.

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