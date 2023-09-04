Общественный транспорт Ульяновска в День города будет работать до часа ночи

Общественный транспорт Ульяновска 10 сентября будет работать до часа ночи. Это связано с праздничными мероприятиями, организованными ко Дню города, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

После салюта предусмотрена специальная подача транспорта с отправлением в 22:10 (MSK+1). От остановки «Гостиница Венец» в направлении Железнодорожного и Засвияжского районов поедут 10 трамваев №№ 4, 22 и 90, в северную часть города – семь вагонов №4 и 22. В Заволжский район города от Центробанка отправятся автобусы по маршрутам №30 и 35, также будет усилена работа маршрутов №22, 78 и 82. Оттуда же организуют доставку пассажиров до населенных пунктов, входящих в городской округ Ульяновск. Речь идет о селах Карлинское, Луговое, Кротовка, Арское, а также о деревне Погребы.

Евгений Чернов