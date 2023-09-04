В Новороссийске проверят сведения о похищении женщины на улице Челюскинцев

В Новороссийске начали проверку сведений о вероятном похищении женщины на улице Челюскинцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Видеоролик с кадрами происшествия распространился в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что женщину насильно усадили в автомобиль, при этом потерпевшая громко звала на помощь.

В полиции Новороссийска отметили, что по результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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