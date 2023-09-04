Строительство мечети «Ар-Рахим» возобновят весной 2024 года

В Уфе планируют возобновить строительство мечети «Ар-Рахим», работы начнутся весной 2024 года, сообщил «Ъ-Уфа» председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин.
Решение было принято на совещании с главой региона Радием Хабировым по достройке объекта. По словам господина Биргалина, вопрос о строительстве мечети будет обсуждаться в середине сентября. На очередном совещании представят отчет о проведенной экспертизе состояния объекта.
До весны планируется восстановить и скорректировать проектно-сметную документацию, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Председатель ДУМ отметил, что по поручению главы региона мечеть закупорят, чтобы внутри нее было тепло.
Строительство мечети началось в 2007 году. В 2011 году его спонсором выступал благотворительный фонд «Урал». В 2016 году финансирование объекта было заморожено. В марте из-за сильного ветра упал один из четырех золоченых куполов. Его изготовили заново, в августе конструкцию подняли и установили на минарете.
По поручению Радия Хабирова создан оперативный штаб по достройке объекта. Ранее глава Башкирии неоднократно заявлял, что финансировать работы на объекте необходимо на средства благотворителей.