«Калашников» в два раза увеличит выпуск боеприпасов «Вихрь-1» и «Китолов-2М»

Концерн «Калашников» в ближайшее время введет в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов ЗУР 9М33, «Вихрь-1» и «Китолов-2М» более в два раза. Об этом сообщила пресс–служба концерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М") возводятся на свободных площадях концерна. Это участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза»,— говорится в сообщении на сайте концерна.

Также в компании отметили, что в рамках освоения государственной субсидии ежемесячно увеличивается парк техники. На производство поступило более 40 новых станков, ожидается доставка еще свыше 100 станков.

«Вихрь-1» — управляемая ракета авиационного базирования предназначена для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Дальность поражения — 800–8 тыс. м. Высокоточный управляемый артиллерийский комплекс «Китолов» предназначен для поражения целей и инженерных сооружений из буксируемых и самоходных артиллерийских систем калибра 122 мм. Зенитная управляемая ракета 9М333, предназначенная для зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М3», способна поражать цели, в том числе низколетящие самолеты и вертолеты, на расстоянии до 5 тыс. м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с.

Милена Костерева