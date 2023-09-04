Жителя Ижевска будут судить за изнасилование молодой девушки в 2004 году

В столице Удмуртии перед судом предстанет 42-летний местный житель, которого обвиняют в изнасиловании молодой девушки 19 лет назад. Его соучастник к настоящему времени скончался, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2004 году на тот момент 19-летний и 23-летний мужчины напали на 20-летнюю девушку, которая в ночное время оказалась в Ленинском районе. Молодые люди угрожали потерпевшей убийством, после чего с применением совершили преступления против ее половой неприкосновенности. Затем они похитили ее имущество.

Тогда преступление не удалось раскрыть по горячим следам, однако работа по изобличению злоумышленников не прекращалась. Следователи назначили генотипоскопическую экспертизу вещей с места преступления, которая установила совпадение генотипа обнаруженных на них следов с данными двух мужчин. Одному из мужчин предъявили обвинение по факту изнасилования, грабежа и насильственных действий сексуального характера (п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ, а также п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).