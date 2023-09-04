Автомобиль столкнулся с поездом в Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области легковой автомобиль столкнулся с электропоездом, который следовал по маршруту Новосибирск – Татарская. По данным Западно-Сибирской прокуратуры, автомобиль выехал на пути вне железнодорожного переезда. В результате столкновения погиб один человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по вопросам соблюдения законодательства в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Оксана Павлова