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Автомобиль столкнулся с поездом в Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области легковой автомобиль столкнулся с электропоездом, который следовал по маршруту Новосибирск – Татарская. По данным Западно-Сибирской прокуратуры, автомобиль выехал на пути вне железнодорожного переезда. В результате столкновения погиб один человек.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по вопросам соблюдения законодательства в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Оксана Павлова

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