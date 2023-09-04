В Сочи проводят ликвидацию последствий проливных дождей

В Сочи проводят работы по ликвидации последствий ливней, прошедших 4 сентября. Об этом сообщает МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

В районе кинотеатра «Родина», на улицах Красноармейской, 24 и Чехова, 8, убрали деревья, упавшие на пешеходные дорожки во время разгула стихии. На Курортном проспекте, а также улицах Несербской и Чайковского расчистили забившиеся ливневки.

«За минувшие сутки в Сочи выпало до 50 мм осадков. На курорте до конца суток 4 сентября продолжает действовать штормовое предупреждение»,— говорится в сообщении.

В ближайшее время на территории курорта ожидаются новые проливные дожди. Сохраняется опасность формирования смерчей над морем и подъем уровня воды в реках.

Ранее в аэропорту Сочи предупредили о возможных изменениях в расписании вылетов, связанных с изменениями погоды.

Анастасия Донскова

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