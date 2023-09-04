Владельца базы отдыха в Сочи осудили за фиктивное бронирование номеров

В Сочи осудили индивидуального предпринимателя Арута Мелитаняна за мошенничество с фиктивным бронированием номеров на базе отдыха «Левша» на 10 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В 2018 году Арут Мелитанян предоставлял услуги по размещению на базе отдыха «Левша». Он получил от банка разрешение на использование дополнительной услуги, позволяющей оплачивать бронирование номеров через pos-терминал без банковской карты. Неустановленным следствием способом предприниматель получил сведения о банковских картах и данные паспортов более 40 иностранцев, с помощью которых онлайн забронировал номера через специализированный сайт. Получив уведомления об онлайн-бронировании, Мелитанян вручную ввел на терминале номера одноразовых (виртуальных) кредитных карт. При этом он знал, что ввод карты гостя возможен исключительно при его фактическом прибытии в гостиницу. В итоге со счета банка на счет владельца «Левши» было перечислено более 10 млн руб.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). В судебном заседании он не признал вину, заявив, что был уверен в возможности оставлять оплату бронирования себе в случае, если гость услугами базы не воспользовался. Кроме того, он отметил, что бронирование номеров в его гостинице было востребовано в связи с проведением ЧМ по футболу.

Лазаревский районный суд Сочи признал его виновным и назначил четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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