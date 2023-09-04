В Волжском полиция задержала открывшего огонь пьяного мужчину

Житель Волжского Волгоградской области открыл стрельбу с балкона. Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник — около полуночи жильцы многоквартирного дома сообщили в полицию о громком хлопке, похожем на выстрел.

Прибыв на место, наряд патрульно-постовой службы задержал ранее судимого 58-летнего безработного.

Сотрудники выяснили, что гражданин, будучи пьян, выстрелил с балкона в воздух из принадлежащего ему охотничьего ружья. Мотивы поступка волжанин объяснить не смог, уточнили в полиции.

Проверка обстоятельств произошедшего продолжается. Силовики не исключают возбуждения уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Никита Маркелов

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