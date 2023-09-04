Участки по выпуску управляемых снарядов запустит концерн «Калашников» в Удмуртии

Концерн «Калашников» из Удмуртии запускает новые участки по выпуску управляемых артиллерийских снарядов. В рамках проекта до конца 2023 года планируется сформировать кластер, где создадут 700 дополнительных рабочих мест, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, новые производства изделий, в числе которых ЗУР 9М33, «Вихрь-1» и «Китолов-2М», возведут на свободных площадях концерна. Это участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения.

Как отметил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, спрос на изделия предприятия стабильно высокий, а отзывы об их применении в условиях боевых действий — положительные. «Увеличение мощностей дивизиона — это важный стратегический этап в развитии предприятия Потенциал предприятия позволяет не только наращивать технологические мощности, но и создавать новые виды специальной продукции»,— рассказал господин Лушников.

Отмечается, что концерн в ближайшее время введет в эксплуатацию два крупных цеха, запуск которого позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в 2 раза. В рамках освоения субсидии в части закупки нового оборудования также ежемесячно растет парк техники. На производство поступило более 40 новых станков. Еще более 100 единиц находятся в процессе доставки, однако к моменту запуска нового производства оборудование полностью освоят.