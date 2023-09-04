Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как сложилась судьба супругов в Америке и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: автор неизвестен / az.lib.ru / Wikipedia Фото: автор неизвестен / az.lib.ru / Wikipedia

На Страстной бульвар отправляемся сегодня, ко дворцу князей Гагариных. В этом доме чествовали Петра Багратиона, о чем написал потом Лев Толстой в романе «Война и мир», его упоминал Стендаль, в нем располагался одно время московский Английский клуб, потом Екатерининская больница, сейчас там заседает городская дума. Но нас интересует не дворец даже, а одна замечательная дама, от которой Гагарины отреклись.

Княжна Елена Павловна — блестящая аристократка, красивая, образованная девушка, наплевавшая на светские условности. Она не просто влюбилась в бедного поэта Александра Ротчева, но и тайно с ним обвенчалась и бежала в Санкт-Петербург. А уже через несколько лет отправилась с мужем в Русскую Америку. Сначала была суровая Аляска, потом дикая в те времена Калифорния, легендарный русский Форт-Росс в 80 км от Сан-Франциско. Его последним комендантом и стал Ротчев.

О замечательной паре знали не только в Петербурге, но и в Европе. Многие капитаны-торговцы или путешественники бывали у них в гостях, отмечали, с каким уютом обустроено их жилище. Здесь играли Моцарта, устраивали литературные диспуты, танцы. В этой глуши Елена Павловна блистала так же, как в российских столицах. Аборигены называли ее принцессой. Она не только помогала мужу по хозяйству, но и совершала вылазки вглубь континента. Именем Святой Елены названа даже гора в Калифорнии. Однажды ее пленили индейцы — верховный вождь мечтал сделать принцессу своей женой. Но женщину отбили испанцы и вернули супругу.

В общем, жизнь била ключом. До тех пор, пока российские власти не решили избавиться от форта, упразднить его как не приносящего дохода. Для Ротчевых это было трагедией — сколько сил отдано этим заокеанским землям! Но с царскими указами не спорят. Форт и прилегающие территории были проданы за $30 тыс. американскому предпринимателю Джону Саттеру. Ротчевы вернулись в Россию. Она стала учительницей в Иркутске, потом руководила домом для сирот. Он отправился теперь уже в Центральную Америку и сделал множество географических открытий.