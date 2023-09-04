За счет использования светодиодных светильников Казань экономит 174 млн рублей

Казани удается экономить в год 24,7 млн кВт/ч, или 174 млн руб., за счет использования светодиодных светильников. Об этом в ходе делового понедельника заявил гендиректор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, всего в Казани установили 49 тыс. светодиодных светильников. Это 44% от общего числа светоточек. Экономия средств будет расти с учетом ежегодного роста тарифа на электроэнергию.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в настоящее время уровень автоматизации управления системой городского освещения достиг 100%.

"Ъ-Казань"