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Коммерсантъ FM
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«Буханка» обновилась к юбилею

Дмитрий Гронский — о характеристиках модели

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что изменилось, а что осталось прежним в автомобиле Ульяновского автозавода.

Фото: uaz.ru

Фото: uaz.ru

Поклонники автомобильной техники отечественного производства уже давно пересылают друг другу смешную картинку-демотиватор. Вернее, этакий коллаж, ибо картинок четыре. Сверху знаменитый фургон от VW, каким он был в середине прошлого века, любимый всеми «хиппи-бус» или «Булли», как его еще назвали. И рядом с ним современный VW Multivan. За кадром осталось то, что машина за эти долгие десятилетия сменила шесть поколений, преобразив до неузнаваемости не только внешность, но и начинку, идя, как говорится, рука об руку с актуальными представлениями о дизайне и научно-техническим прогрессом. Внизу два изображения «Буханки» от Ульяновского автозавода — из 60-х и нынешней. Практически тот же самый автомобиль, что подтверждают и слова на демотиваторе: «А УАЗик сразу норм получился».

Вот это замечательное достижение автозавод и решил увековечить выпуском лимитированной юбилейной версии «Буханки» в количестве 120 экземпляров к 65-летию модели. Цвет кузова либо желтый, либо зеленый — оба кислотные, «вырви глаз». В салоне особенная износостойкая обивка кресел, передние с подогревом, и настил пола с противоскользящим покрытием. Еще у машины силовой бампер, экспедиционный багажник на крыше с лестницей к нему, защита рулевых тяг и зубастая внедорожная резина. Отличительными особенностями модели также являются аккумулятор повышенной емкости и выведенные на раму сапуны мостов.

Во всем остальном это обычная «Буханка». С атмосферным бензиновым двигателем, который с 2,7 л рабочего объема снимает всего 112 л. с. Пятиступенчатой механической коробкой, которая управляется «кочергой» с амплитудой чуть ли не на половину салона, и «попасть в передачу» которой — особый вид мастерства. С двумя загадочным образом заполняемыми бензобаками, понять алгоритм — тот еще квест. С до слез неудобной посадкой за рулем. Но, вероятно, именно за это и любят «Буханку». Потому что своя. А близким родственникам, как известно, мы прощаем все недостатки.

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