Саратовская область стала второй по деловой активности МСБ

По итогам второго квартала 2023 года индекс RSBIr, определяющий уровень деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ), оказался одним из самых высоких в России, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ).

Указанный индекс составил 56,6 пункта, что оказалось максимальным значением с начала отслеживания показателя и на 3,5 пункта превышающим общероссийский показатель, второе место по стране среди других регионов. 28% опрошенных кредитной организацией предпринимателей ожидают дальнейших улучшений ведения бизнеса.

«Практически все компоненты индекса RSBIr в Саратовской области достигли своих исторических максимумов, обогнав при этом общероссийские показатели. Опережающий темп роста деловой активности бизнеса в саратовском регионе обусловлен улучшением ситуации с фактическими продажами и высокой доступностью финансирования, что также влияет на улучшение инвестиционной активности предпринимателей», — цитирует пресс-служба и. о. регионального директора ДО «Саратовский» ПСБ Алексей Косых.

Доступность кредитов в Саратовской области достигла рекордного уровня — 62,3 пункта. По итогам второго квартала 2023-го каждый третий предприниматель региона уже имел кредит или получил первый. Доля неудовлетворенного спроса составила минимальные 8%.

Помимо кредитов бизнесменов интересуют страхование имущества (30% респондентов), эквайринг (29%) и лизинг.

Инвестиционная активность также оказалась максимальной за время наблюдений и превышающей среднее значение по стране: 26% (+3 пункта за квартал) МСБ расширяли бизнес в последнее время, 7% респондентов сокращали вложения. 31% опрошенных планируют увеличивать инвестиции, что на 4 выше среднероссийского показателя.

«Компонента продажи вышла в зону слабого роста и составила 50,8 пункта. Драйвер роста компоненты — явное улучшение фактической ситуации. Лишь 25% (-20 пунктов) предпринимателей сообщили о сокращении продаж — это минимум за все время наблюдений. Также 15% МСП против 5% годом ранее указали на увеличение выручки, отражая восстановление сбыта в регионе», — говорится в релизе.

На продажах, рассказали предприниматели, негативно сказываются нарушения логистических цепочек, рост закупочных цен, низкая платежеспособность клиентов и сокращение их количества.

7% саратовских бизнесменов увеличили штат, 28% компаний рассказали о планах расшириться в третьем квартале.

Дарья Васенина

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