В Сочи предприниматель осужден за хищение 10 млн рублей у банка

Лазаревский районный суд Сочи приговорил владельца базы отдыха «Левша» Арута Мелитаняна к четырем годам колонии общего режима по итогам рассмотрения дела о мошенничестве с использованием данных 40-ка иностранцев. С помощью схемы с онлайн-бронированием мест на базе, мужчина организовал хищение 10 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судом установлено, что в 2018 году осужденный предоставлял услуги по размещению на базе отдыха для иностранных граждан, прибывших в город на чемпионат мира по футболу. Арут Мелитанян получил в банке разрешение на проведение стандартных операций через pos-терминал без присутствия банковской карты для оплаты по бронированию номеров. Позже он неустановленным путем получил информацию о банковских картах и паспортных данных иностранных граждан, после чего забронировал на их имена места на базе отдыха с помощью онлайн-сервиса.

«Мелитанян вручную ввел на предоставленном ему банком электронном платежном терминале номера одноразовых (виртуальных) кредитных карт, достоверно зная о том, что ввод карты гостя возможен исключительно при его фактическом прибытии в объект размещения»,— сообщает пресс-служба судов.

В результате по договору эквайринга со счета банка на счет подсудимого были перечислены денежные средства, хотя фактически услуги по размещению на базе так и не были оказаны.

В отношении Арута Мелитаняна было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе суда он своей вины так и не признал, настаивая, что был уверен в том, что может оставлять оплату бронирования себе в случае, если гость в оговоренные в бронировании даты услугами базы не воспользовался. Судом он признан виновным. Приговор в законную силу пока не вступил.

Анастасия Назарова