После седьмого тура Российской премьер-лиги турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар». Отрыв «южан» от ближайших преследователей — «Зенита», «Крыльев Советов» и «Динамо» — три очка. У этих клубов одинаковое количество баллов — по 14. ЦСКА после того, как сыграл на своем поле вничью с «Зенитом» (1:1), находится на седьмом месте, а «Спартак» скатился на девятую строчку. За матчами седьмого тура РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Самый эмоциональный матч тура выдали ЦСКА и «Зенит». Голов тут было немного, и назвать их красивыми сложно, но тот нерв, который держали команды до финального свистка, вряд ли мог оставить равнодушными даже тех, кто за эти команды не болеет. Быстрый мяч армейцев, который забил Антон Заболотный после ошибки голкипера Михаила Кержакова, заставил «Зенит» бросить в атаку все силы. Даже бывший армеец, защитник Марио Фернандес под свист трибун летел вперед, как заправский нападающий. Но вратарь красно-синих Игорь Акинфеев тащил все, что летело в створ.

Лишь на последних минутах мяч все-таки просочился в сетку ворот ЦСКА. Тут сдерживаться игроки уже не смогли, и до массовой драки не дошло чудом. Но потолкались футболисты знатно — и за майки друг друга хватали, и за горло. Даже после финального свистка, когда все упокоились, нападающий ЦСКА, Антон Заболотный хоть и без грубости, но предъявлял претензии вратарю «Зенита» Михаилу Кержакову прямо в эфире федерального телеканала «Матч ТВ»:

«Ребята просто действуют исподтишка. Смысл был не очень понятен. Получается, Милан Гаич не отдал мне передачу, я немного вспылил на него, они сзади начали толкаться — летят, в голову тычут — это какой-то колхоз».

К счастью, в итоге все померились, но точно остались недовольны. Все-таки игроки «Зенита» привыкли к лидерству, а сейчас у команды Сергея Семака второе место. Первое — у «Краснодара», который возглавляет таблицу и к тому же пропускает меньше всех. У «быков» после семи туров 11 забитых и всего два пропущенных мяча. В этом сезоне «южане» сделали ставку на чемпионство, считает комментатор Константин Генич:

«Вот если раньше это была такая легковесная, стильная команда, сейчас "Краснодар" поставил во главу угла результат, решил сделать ставку на этот сезон и побороться за чемпионство».

«Динамо» после не совсем удачного старта медленно, но верно набирает очки. В этот раз на выезде был повержен «Ростов» (2:1), что позволило команде Марцела Лички ворваться в группу лидеров. А вот «Спартак» после поражения от «Краснодара» скатился аж на девятую строчку, где находится в окружении «Ахмата» и «Пари НН». Все проблемы народной команды кроются в поведении главного тренера Гильермо Абаскаля, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«"Спартак" сейчас напоминает лабораторию, где доктор не понимает, что он делает. Команда полностью потерялась. Я не знаю, чего добивается Абаскаль на самом деле — может быть, разрыва контракта? Но то, что он потерял точно — это раздевалку».

Так же все непросто у «Локомотива», который вел в матче с «Балтикой» (3:0), но в итоге едва не упустил победу. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локо». Кстати, Артем Дзюба наконец забил.

Но от этого проблем у железнодорожников не стало меньше. Так что у главного тренера команды Михаила Галактионова есть о чем подумать во время двухнедельной паузы, которая ждет наш чемпионат. Остальные наставники тоже получат возможность поразмыслить. Все, кроме Валерия Карпина, — ему придется ненадолго забыть о клубных делах, так как с 4 сентября Карпин начинает готовить сборную к очередным товарищеским матчам с Египтом и Катаром. А РПЛ вернется в жизнь болельщиков только 15 сентября.

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