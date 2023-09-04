Преступную группу задержали в Удмуртии за обналичивание средств с «Пушкинской карты»

В Удмуртии задержали организованную преступную группу по обвинению в обналичивании и хищении средств, выделяемых в рамках госпрограммы по популяризации культурного развития молодежи «Пушкинская карта». Им предъявлено обвинение по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия на закрепление доказательственной базы, а также устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Преступной группе грозит до пяти лет лишения свободы за данное преступление.