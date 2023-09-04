Нижегородская область резко опустилась в рейтинге по расходам жителей на ЖКУ

Жители Нижегородской области в среднем платили почти по 5 тыс. руб. в месяц за жилищно-коммунальные услуги и топливо в 2022 году, говорится в исследовании «РИА Новости». Доля таких трат в общей структуре расходов семьи составила 10,6% (+0,8 процентных пункта к 2021 году). Регион опустился с 30-го на 55-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Среднестатистическая российская семья ежемесячно тратила на оплату ЖКУ около 5,1 тыс. руб., подсчитали аналитики. Доля таких платежей незначительно снизилась по сравнению с 2021 годом и составила 10%.

Выше всего доля ежемесячных трат на ЖКУ у семей в Магаданской области (13,7%, или 9,7 тыс. руб.), на Камчатке (13,5%, или 9,4 тыс. руб.) и Чукотке (13,4%, или 8,4 тыс. руб.). Наименьший показатель — в Дагестане (6,2%, или 3,6 тыс. руб.), Курской области (6,6%, или 3,1 тыс. руб.) и Севастополе (6,7%, или 3,4 тыс. руб.).