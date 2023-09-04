УЗИО Уфы выселяет аптеку «Башфармации» из муниципальных помещений

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы к ГУП «Башфармация». Структура уфимской мэрии просила суд обязать ответчика освободить помещения муниципального нежилого фонда на Кольцевой улице, 180. В этом здании, по данным из открытых источников, располагается аптека «Башфармации» (сеть работает под брендом «Госаптека»).

Как следует из материалов дела, в октябре 2007 года «Башфармация» арендовала спорные помещения на три года. В 2010 году договор аренды был продлен на неопределенный срок. В сентябре 2022 года управление земельных и имущественных отношений мэрии уведомило ГУП об отказе от договора и необходимости освободить помещения в течение трех месяцев. «Башфармация» этого не сделала, что послужило причиной обращения в суд.

Представитель ГУПа в суде заявил, что «передача помещений арендодателю вынудит закрыть ряд аптек», указано в решении.

Арбитражный суд Башкирии, удовлетворяя исковые требования, отметил, что договор аренды был прекращен 28 декабря 2022 года решением арендодателя. Довод о закрытии аптек суд нашел необоснованным.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте