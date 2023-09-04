Renault представил новое поколение модели Scenic

Компания Renault представила новое поколение модели Scenic, которое впервые в истории превратилось в кроссовер.

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Новинка, построенная на платформе CMF-EV, создана по мотивам концепт-кара Renault Scenic Vision. Серийный Renault Scenic E-Tech получил полностью электрическую силовую установку мощностью 170 и 220 л.с. и батарею емкостью 60 и 87 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 420 и 610 км соответственно.

Оснащение модели включает в себя цифровую 12,3-дюймовую панель приборов, мультимедийную систему OpenR Link с 12-дюймовым тачскрином, онлайн-сервисами и приложениями, а звуковые эффекты для нового Scenic написал французский композитор электронной музыки Жан-Мишель Жарр. Новый кроссовер станет первым электромобилем Renault со «спортивной» комплектацией Esprit Alpine с особым декором кузова и салона.

Заявлено, что до 24% материалов, использованных в автомобиле, получены из вторичного сырья, а 90% массы электромобиля, включая батарею, подлежит вторичной переработке. Новый электрический Scenic E-Tech будет выпускаться во Франции, на заводе ElectriCity в Дуэ, а его моторы станут производится во Франции, на заводе Megafactory в Клеоне.

Новый Renault Scenic E-Tech на рынок выйдет в начале 2024 года. Напомним, текущее поколение Renault Scenic выпускается с 2016 года. С момента появления модели в 1996 году автомобиль был представлен исключительно в формате минивэна.

Максим Вершинин

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