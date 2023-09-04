Нижегородской области рекомендовали ускориться с «Оздоровлением Волги»

Нижегородская область вошла в список регионов, где в 2023 году могут быть сорваны сроки реализации некоторых мероприятий, проводимых в рамках программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом было заявлено в ходе совещания под председательством зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, по этой программе на строительство и реконструкцией очистных сооружений в общей сложнойти предусмотрено 148,3 млрд руб. Завершено 93 мероприятия на территории 15 регионов. В Ярославской области продолжаются пусконаладочные работы, в том числе по объектам, введеенным еще в 2020 году. Риски незавершения мероприятий в установленные сроки кроме Нижегородской области, существуют также в Ивановской, Волгоградской, Астраханской областях, Чуваши и Марий Эл.

По итогам совещания Виктория Абрамченко поручила Минстрою РФ, Минприроды РФ и Росприроднадзору РФ провести выездные проверки работы очистных сооружений, а также предложить меры, позволяющие избежать рисков для вновь вводимых объектов. Вице-премьер также поручила принять исчерпывающие меры для ускорения реализации проекта.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с 2019 года. Его задача — к 2024 году в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. Весной 2023 года на X Невском международном экологическом конгрессе глава региона Глеб Никитин рассказывал, что в рамках проекта «Оздоровление Волги» в Нижегородской области выполнены строительно-монтажные работы по 31 объекту. В 2023 году планируется завершить работы в отношении еще трех объектов. Кроме того, начата реконструкция крупнейшего городского объекта водоотведения и канализации — Нижегородской станции аэрации.

Андрей Репин