В центре Ярославля провалился асфальт

В Ярославле на улице Чайковского провалился асфальт. В мэрии города уточнили, что на месте уже работают специалисты «Ярославльводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославль online / Вконтакте Фото: Ярославль online / Вконтакте

Сообщения в соцсетях о провалившемся асфальте стали появляться утром 4 сентября. В мэрии сообщили, что произошла утечка на сетях «Ярославльводоканала», на месте уже работают специалисты. В «Ярославльводоканале» пояснили, что сейчас проводятся работы по ликвидации повреждения на водопроводе.

«В 5.12 поступила заявка от жителей близлежащих домов. Бригада прибыла на место в 6.10. В 6.30 утечка была локализована. В настоящее время проводятся работы по ликвидации повреждения на межквартальном водопроводе диаметром 150 мм. Отключен частично дом 82 по ул. Большая Октябрьская. Установлена колонка для разбора воды. Работы планируют завершить в течение дня»,— прокомментировали в ЯВК.

Алла Чижова