Омская ОПГ под видом родственников украла у пенсионеров 2,5 млн рублей

Первомайский райсуд Омска вынес приговор шести участникам преступной группы, которая путем обмана получила у пожилых людей более 2,5 млн руб. В настоящее время установлена их причастность к восьми эпизодам мошенничества, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С мая по июнь 2021 года злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись их родственниками. Они заявляли, что попали в ДТП, в котором пострадали люди. Для убедительности обвиняемые привлекали к разговору еще одного участника группы, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. За определенную сумму он предлагал освободить «родственников» потерпевших от уголовной ответственности.

Деньги пенсионеры отдавали прибывшим курьерам. Отмечается, что суммы варьировались от 50 тыс. до 1,2 млн руб.

«Эти деньги поступали на счета кураторов, находившихся в Белгороде и Москве. Те, в свою очередь, распределяли похищенные средства в соответствии с указаниями лидеров криминальной схемы»,— сообщила представитель МВД.

В ходе обысков у обвиняемых изъяли около 7 млн руб. в различной валюте. В зависимости от роли каждого суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на сроки от трех до шести лет. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

Александр Киселев, Новосибирск