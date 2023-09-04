Олаф Шольц опубликовал «одноглазую фотографию»

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал на странице в X фото с повязкой на глазу. Он получил травму 2 сентября, когда упал во время пробежки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Kugler / Bundesregierung Олаф Шольц

Фото: Kugler / Bundesregierung

«Я с нетерпением жду мемов»,— подписал министр фотографию и добавил, что все выглядит хуже, чем есть на самом деле. Под его повязкой на правом глазу видны царапины.

Представитель правительства ФРГ заявил Spiegel, что господин Шольц ударился лицом во время пробежки, но на графике его работы это не отразилось. Подробности о состоянии здоровья канцлера он не привел. Вчера, 3 сентября, 65-летний Олаф Шольц отменил все рабочие планы.

Лаура Кеффер