Mercedes-Benz анонсировал бюджетный электромобиль Concept CLA Class

Компания Mercedes-Benz анонсировал бюджетный электромобиль — прототип Concept CLA Class стал предвестником будущей серийной модели, которая станет самым доступным автомобилем марки.

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Четырехдверное купе выполнено в новой дизайн-концепции, которая подразумевает использование фирменной трехлучевой звезды в качестве декоративного элемента — звезда интегрирована в фары и является паттерном для фальшрадиаторной решетки. Переднюю и задние части кузова обрамляют светящиеся полосы, заходящие на двери. Концепт-кар получил 21-дюймовые колеса и панорамную крышу.

В салоне установлены четыре раздельных сиденья, а роль панели приборов играет комплекс Superscreen — экран во всю ширину передней панели с отдельными сенсорными экранами в «воздуховодах» системы вентиляции. Новые модели получат фирменную оперативную систему MB.OS на базе чипа NVIDIA с жидкостным охлаждением. Для отделки наряду с материалами на основе вторсырья также использована натуральная кожа.

Заявлено, что Concept CLA Class построен на новой платформе MMA (Mercedes Modular Architecture) с 800-вольтовой бортовой электрикой, которая позволяет реализовывать как заднеприводные одномоторные, так и полноприводные двухмоторные версии. Часть инженерных решений заимствована у концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQXX. В зависимости от версии электромобили получат литий-железно-фосфатные или кремниевые аккумуляторы, а топовая модификация будет иметь запас хода до 750 км.

Новая модель по мотивам Mercedes-Benz Concept CLA Class появится в 2024 году — электромобиль станет самым доступным в линейке немецкого бренда. Впоследствии на платформе MMA появится еще три электромобиля.

Максим Вершинин

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