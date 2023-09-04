Спрос на иномарки в Удмуртии вырос на 21% за лето

В Удмуртии по итогу июня-августа спрос на автомобили иностранных брендов стал больше на 21% в сравнении с прошлым годом. Средняя стоимость такого транспорта с пробегом составила 920 тыс. руб., сообщает пресс-служба Авито Авто. Доля иномарок в структуре предложения составила 64,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером в данном рейтинге оказался Kia Rio, средняя стоимость которого составила 550 тыс. руб. На второй позиции оказался Ford Focus — 495 тыс. руб., третьей — 895 тыс. руб. Завершает рейтинг Hyundai Solaris и Renault Logan — 385 и 175 тыс. руб.