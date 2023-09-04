Медресе в ЛНР назвали в честь первого погибшего на СВО

Луганское медресе назвали в честь в честь уроженца Дагестана Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб на Украине и которому посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщила газета «Взгляд». О гибели Нурмагомеда Гаджимагомедова стало известно 27 февраля, через три дня после начала военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурмагомед Гаджимагомедов

Фото: Личный архив Нурмагомеда Гаджимагомедова Нурмагомед Гаджимагомедов

Фото: Личный архив Нурмагомеда Гаджимагомедова

Отец погибшего — Энгельс Гаджимагомедов, замминистра внутренних дел Ингушетии. Он был на церемонии переименования, которая прошла 1 сентября, вместе с имамами присоединенных регионов и представителями Духовного собрания мусульман России. Медресе должно стать методическим координирующим центром исламского образования на территории присоединенных регионов.

Нурмагомед Гаджимагомедов стал первым официально подтвержденным погибшим на Украине российским военнослужащим. Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно на заседании Совбеза 3 марта 2022 года. Тогда же он выступил со своей знаменитой речью «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин».

Анастасия Ларина